«Кто-то скоро будет папой?» Муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком

В сети начали муссироваться слухи по поводу того, что известная своими искрометными вайнами о жизни девушек блогер Ида Галич якобы беременна. В мае 2019 года 28-летняя девушка вышла замуж за Алана Басиева. С тех пор фанаты с нетерпением ждут новость о пополнении в молодой семье.
Недавно Алан опубликовала в своем Instagram фото с малышом и загадочно подписал его «Тренировка», чем только подогрел новые сплетни.
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Поклонники сразу решили — Басиев намекает на то, что скоро станет папой. Свои предположения пользователи высказали в комментариях.
«Все ясно, Идончик беременна»;
«Правильно, отрабатывайте навыки на чужих детях😂»;
«Кто-то скоро будет папой?»
«А тебе идет!»
«Пора бы уже», — написали фолловеры.
Однако ни Ида Галич, ни Алан Басиев пока никак не комментируют домыслы поклонников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Иды Галич в стиле 90-х взорвал сеть.