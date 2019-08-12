«Кто-то скоро будет папой?» Муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком

В сети начали муссироваться слухи по поводу того, что известная своими искрометными вайнами о жизни девушек блогер Ида Галич якобы беременна. В мае 2019 года 28-летняя девушка вышла замуж за Алана Басиева. С тех пор фанаты с нетерпением ждут новость о пополнении в молодой семье.

Недавно Алан опубликовала в своем Instagram фото с малышом и загадочно подписал его «Тренировка», чем только подогрел новые сплетни.

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