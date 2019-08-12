  1. Пятый канал
  4. «Кто-то скоро будет папой?» Муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком

«Кто-то скоро будет папой?» Муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком

, 16:15 Фото 152

Алан Басиев опубликовал в своей соцсети фото с малышом и загадочно подписал его.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @flo_rida, @galichida

В сети начали муссироваться слухи по поводу того, что известная своими искрометными вайнами о жизни девушек блогер Ида Галич якобы беременна. В мае 2019 года 28-летняя девушка вышла замуж за Алана Басиева. С тех пор фанаты с нетерпением ждут новость о пополнении в молодой семье.

Недавно Алан опубликовала в своем Instagram фото с малышом и загадочно подписал его «Тренировка», чем только подогрел новые сплетни.

Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей

Instagram @flo_rida

Поклонники сразу решили — Басиев намекает на то, что скоро станет папой. Свои предположения пользователи высказали в комментариях.

«Все ясно, Идончик беременна»;

«Правильно, отрабатывайте навыки на чужих детях😂»;

«Кто-то скоро будет папой?»

«А тебе идет!»

«Пора бы уже», — написали фолловеры.

Однако ни Ида Галич, ни Алан Басиев пока никак не комментируют домыслы поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Иды Галич в стиле 90-х взорвал сеть.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +12°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

17:27
Российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим
17:15
Ани Лорак впервые прокомментировала роман с 26-летним Егором Глебом
17:03
Зрители обнаружили киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
16:59
Цена русофобии: В Грузии подсчитали ущерб от спада турпотока из РФ
16:51
СК проверит обращение активистки об избиении полицейским после митинга в Москве
16:39
«Никаких наркотиков»: Знакомые о погибшей DJ Жанне Рассказовой

Сейчас читают

«Далеки от церкви»: Отец Фотий ответил на обвинения в агрессивном крещении малыша
Полиция начала проверку после агрессивного крещения младенца в Ленобласти
«Спортсменка!»: Пегова продемонстрировала результат тренировок в коротких шортах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги