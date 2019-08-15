Самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через 15 минут после вылета. По предварительной информации, в оба двигателя попали птицы, после чего отказал правый мотор. В результате ЧП никто не погиб.

Председатель Первичной профсоюзной организации летного состава ОАО «Авиакомпания «Россия» Игорь Морозов в интервью 5-tv.ru прокомментировал произошедший инцидент. По словам эксперта, во время приземления авиалайнера произошло настоящее чудо. Воздушное судно, не приспособленное для посадки в поле, с двигателем, расположенным близко к земле, сумело приземлиться так, чтобы никто не погиб. Безусловно, успех посадки во многом зависел от мастерства пилотов, считает специалист.

«Самолет не приспособлен для посадки в поле, он садится на жесткое покрытие с выпущенными шасси. Поэтому вот то, что произошло, я считаю, что те пассажиры экипажа родились в рубашке и, учитывая мастерство этих пилотов, повезло, что поле оказалось перед ними ровное, без оврагов», — отметил Морозов.

Эксперт добавил, что наполненные топливом баки осложняли посадку, поскольку придавали самолету больший вес, из-за чего он был вынужден сохранять высокую скорость. Тем не менее, случай подтвердил надежность авиалайнера Airbus A-321, так как удалось избежать жертв, считает специалист.

Что касается птиц, то от них не застрахован ни один авиалайнер, пояснил Игорь. Они представляют угрозу для любого самолета и могут повредить его двигатели. Для борьбы с ними существуют специальные орнитологические службы.

«Но птицы, сами понимаете, что нельзя заградить небо от птиц, поэтому эта проблема существует в каждом аэропорту. Единственное что — аэропорт должен предпринимать меры, вкладывать средства для орнитологической безопасности. Есть приемы, когда пугают птиц, когда даже отстреливают птиц», — рассказал эксперт.

По мнению Морозова, произошедший инцидент напоминает события, которые произошли в январе 2009 года. Тогда авиалайнер Airbus A320-214 выполнял рейс Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл. Сразу после взлета самолет столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Однако экипаж благополучно посадил самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, и все пассажиры выжили. Аварийную посадку самолета тоже называли настоящим чудом.

«Вы знаете эту историю на Гудзоне, когда после взлета попали сразу в оба двигателя и экипаж мастерски посадил судно на воду, спас людей, спас самолет», — напомнил о произошедших событиях специалист.

Комментируя инцидент, произошедший в Подмосковье, немецкий эксперт Генрих Гроссбонгард тоже сравнил его с историей 2009 года. Хотя, по его мнению, в этот раз задача для пилотов была поставлена сложнее, благодаря слаженной работе экипажа, все прошло идеально, и авиалайнер смог благополучно приземлиться.

«Посадка была, на мой взгляд, даже немного сложнее знаменитого „чуда на Гудзоне“. Потому что у пилотов было всего несколько секунд для того, чтобы сориентироваться, и подготовить самолет к такой посадке. Она была совершена на маленькой скорости, пилотам удалось выдержать ровный горизонт до самого конца. Именно это позволило избежать трагедии, сохранило в целостности баки с горючим», — подчеркнул немецкий специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле.