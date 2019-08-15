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Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле

, 11:49 Видео 650

Аварийная посадка рейса «Москва — Симферополь» произошла через 15 минут после взлета из-подмосковного аэропорта «Жуковский».

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 13

Момент аварийного приземления самолета А-321 на кукурузном поле в Подмосковье заснял на видео один из пассажиров рейса «Москва — Симферополь». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Слышно, что во время посадки двигатели работали с перебоями.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как рядом с крылом во время взлета оказывается стая чаек. Предварительно, именно она стала причиной отказа одного из двигателей, что привело к аварийной посадке.

На борту самолета находились 229 человек, включая шесть членов экипажа. Пострадали 23 человека, включая девять детей. К настоящему времени, в больнице остается одна женщина в состоянии средней степени тяжести.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 13
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