Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле

Момент аварийного приземления самолета А-321 на кукурузном поле в Подмосковье заснял на видео один из пассажиров рейса «Москва — Симферополь». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Слышно, что во время посадки двигатели работали с перебоями.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как рядом с крылом во время взлета оказывается стая чаек. Предварительно, именно она стала причиной отказа одного из двигателей, что привело к аварийной посадке.

На борту самолета находились 229 человек, включая шесть членов экипажа. Пострадали 23 человека, включая девять детей. К настоящему времени, в больнице остается одна женщина в состоянии средней степени тяжести.