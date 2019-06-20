Малайзийский Boeing 737 выкатился за пределы взлетной полосы в Индонезии

Boeing 737 малайзийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы в аэропорту города Бандунг в Индонезии. ЧП произошло в четверг, 20 июня, при взлете самолета, направлявшегося в Куала-Лумпур.

На борту находились восемь членов экипажа и 114 пассажиров. По сообщению местных ВВС, никто из них не пострадал. Сейчас выясняются причины происшествия, у пилотов проверяют на наличие в крови алкоголя или наркотиков, сообщает интернет-портал Viva.

Тем временем в сети появилось любительские снимки с места аварии. Каких-либо серьезных повреждений самолета на них не видно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международного авиасалона «Ле Бурже» компания Boeing не получил ни одного заказа на свои самолеты после серии авиакатастроф и неполадок с Boeing 737-Max.