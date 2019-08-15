Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Российский певец Юрий Шатунов отказался выступать с песнями группы «Ласковый май». Теперь на своих концертах артист не будет исполнять всеми любимые «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь», а включит в репертуар только последние хиты, написанные специально для своего альбома. Неожиданную новость поклонникам на своей странице Instagram сообщил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

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« Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май», — рассказал продюсер.

Instagram @razin_andrei_lm

По его словам, артист сам отказался от заключения договора на исполнение песен «Ласкового мая», объясняя решение тем, что якобы «перерос» тот период, когда выступал с композициями группы. Теперь знаменитые хиты музыкального коллектива можно будет услышать только на концертах с участием Андрея Разина, пишут Дни.ру.

«Также, хочу передать для всех радиостанций, включая „Ретро-FM“, что воспроизведение песен группы „Ласковый май“ в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил », — пояснил продюсер.

Поклонники творчества группы «Ласковый май» были разочарованы заявлением Разина. В комментариях, они признались, что привыкли слышать любимые песни в исполнении Шатунова, и сейчас им безмерно жаль, что певец принял решение отказаться от значительной части своего репертуара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Шатунов перенес операцию. Во время гастролей у артиста разболелся зуб и воспалилась гайморова пазуха, вследствие чего потребовалось хирургическое вмешательство.