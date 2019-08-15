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Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

, 15:09 Эксклюзивное интервью 362

Команда «Уральских авиалиний» в составе командира воздушного судна, второго пилота и еще пятерых бортпроводников смогла предотвратить трагедию, благополучно осуществив аварийную посадку лайнера.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @Дамир Юсупов, @Яночка Ягодина, @Дмитрий Ивлицкий, Ok.ru @Георгий Мурзин

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 15

Пассажиры самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который в четверг, 15 августа, приземлился на кукурузном поле в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, беспрестанно благодарят экипаж за спасенные жизни. Их слаженные действия предотвратили огромную трагедию, ведь в лайнере сообщением «Москва — Симферополь» находились не менее 230 человек.

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Предположительно, в оба двигателя воздушного судна попали птицы, и командиру Дамиру Юсупову пришлось осуществлять посадку при помощи ручного управления. Также ему помогал второй пилот — Георгий Мурзин. По информации авиакомпании, Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа пошел работать в «Уральские авиалинии». Также у командира есть еще одно образование, касающееся аэронавигации. Всего в небе за эти годы Дамир Юсупов провел более трех тысяч часов.

Как в беседе с 5-tv.ru рассказал его бывший однокурсник Дмитрий Качан, во время учебы нынешний командир отличался замечательной успеваемостью и один из первых начал самостоятельные полеты. Коллега Юсупова дал оценку сложности маневра пилота, пояснив, что двигатели современных самолетов обычно располагаются под крылом. Этот момент особенно усложнял задачу.

«Это мастерство грамотно выдержать самолет, чтобы плавно коснуться», — отметил Качан.

Супруга Дамира Юсупова — Наталья, в свою очередь, в разговоре с журналистами призналась, что одно из главных достоинств ее мужа — это чрезмерная забота о других людях.

Помощнику Юсупова — Георгию Мурзину — всего 23 года. В 2017 году он также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году.

О старшем бортпроводнике — 31-летнем Дмитрии Ивлицком — известно то, что он работает в «Уральских авиалиниях» не менее четырех лет. О такой работе Ивлицкий никогда не мечтал, но судьба занесла его именно в эту сферу.

«Работает с 2014-го или 2015-го. Летать пошел, понравилось, мы не планировали такую профессию. Работает, отдает всего себя этой профессии. Он молодец», — поведала о нем 5-tv.ru супруга Мария.

Когда бортпроводник позвонил жене, первое, что он сказал, была фраза «все живы». К слову, это уже не первый подвиг мужчины. Некоторое время назад Дмитрий Ивлицкий был награжден за то, что помогал принять роды у пассажирки.

Про команду его помощников — Алию Слякаеву, Надежду Вершинину, Яну Ягодину и Дмитрия Гончаренко известно меньше, однако они наравне с Ивлицким помогали пассажирам. Судя по социальным сетям, молодые люди недавно окончили университеты,  увлекаются спортом и много путешествуют даже помимо работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал словесные благодарности в сторону экипажа от пассажиров лайнера, которые теперь считают 15 августа своим вторым днем рождения.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 15
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