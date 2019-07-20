Юрий Шатунов после операции отправился восстанавливать силы в Сочи

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов несколько дней назад перенес операцию. Во время гастролей у артиста разболелся зуб и воспалилась гайморова пазуха, вследствие чего потребовалось хирургическое вмешательство.

После перенесенной операции исполнитель отправился в Сочи на реабилитацию, которая продлится до конца лета, пишет Teleprogramma.pro. В Instagram Шатунов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором поблагодарил их за поддержку и признался, что его самочувствие значительно улучшилось. Вскоре исполнитель планирует снова вернуться к работе и порадовать фанатов новыми выступлениями.

Instagram @yuriy_shatunov

Глядя на снимки артиста в социальной сети, подписчики решили, что их кумир еще выглядит довольно уставшим, и пожелали ему хорошо отдохнуть и восстановить свои силы.

«Выздоравливайте уже».

«Хорошо отдохнуть тебе с семьей, набирайся побольше сил».

«Юра, хорошего летнего отдыха! Набирайся активных сил! Все будет хорошо. Хорошего летнего отдыха!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Шатунов экстренно прооперирован в Москве.