Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

Российский астролог Павел Глоба рассказал, какая судьба ждет представителей разных знаков Зодиака летом 2019 года. Согласно прогнозу предсказателя, в конце августа Весам, Стрельцам и Скорпионам, наконец, удастся справиться с неприятностями и поймать удачу за хвост. По словам астролога, благодаря стараниям, представители этих знаков смогут выйти за пределы черной полосы и обрести то, о чем давно мечтали, сообщает агентство «Российский диалог».

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Весы

В оставшиеся дни лета Весов ждут кардинальные изменения. Вселенная будет благоприятствовать представителям этого знака Зодиака, причем сразу во всех сферах. Наладится семейная жизнь, удастся достигнуть успехов в учебе, а особо старательных ждет продвижение по карьерной лестнице.

Наконец-то Весы перестанут бояться рисковать и испытывать удачу. Судьба будет на их стороне и, благодаря мощной положительной энергетике, получится объять необъятное.

Стрельцы

К Стрельцам в конце лета судьба будет также благосклонна. Незаметно для них самих Вселенная будет предоставлять множество шансов выпутаться из самых сложных обстоятельств и разрешить проблемы с выгодой для себя.

Астролог рекомендует Стрельцам подумать над теми сферами жизни, которые они хотели бы улучшить. Судьба поможет реализовать планы только тем, кто четко представляет, чего хочет добиться.

Скорпионы

Долгое время Скорпионы не могли выбраться из неприятностей. Как только решалась одна проблема, на ее место тут же становилась вторая. Однако в августе, наконец, получится выйти за пределы черной полосы. Невезение закончилось. Скорпионы, торжествуйте!

Если правильно распределить энергию, можно реализовать все, что ранее было задумано. Особенно будет везти на работе. Стоит больше уделить времени карьере, и повышение не заставит себя долго ждать. Главное — не сидеть сложа руки. Тех, кто умеет трудиться и ждать, обретут настоящий подарок судьбы.

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