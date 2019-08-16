Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

По словам известной американской певицы Арианы Гранде, свет всегда возвращается, чтобы вернуть людям все, что украла тьма. Сегодня настанет наилучшее время, чтобы выбраться из метафорического туннеля. Что ждет вас на другой стороне: новая ступень мира, гармонии и счастья. Вы также станете свидетелями позитивного сдвига в ваших отношениях.

Вы сила. Вы смелость. Вы упругость. Вы Афина в человеческом облике. Проблемы, стоящие перед вами, могут казаться непреодолимыми в данный момент. Но знайте, нет ничего, что вы не можете не сделать. Звезды рекомендуют вам сегодня оставаться честными с собой, несмотря на сопротивление, и в конечном итоге вас будут уважать за это.

Если вы какое-то время старались действовать аккуратно, и даже нерешительно, сейчас самое время расширить свои возможности и стать смелее. Думайте о себе как о звезде реалити-шоу и проявите храбрость, Тельцы. Окунитесь в то, что всегда пугало вас! Звезды также напоминают вам о важности любопытства, о том, чтобы отправиться на неизвестные территории и найти новые способы утолить жажду знаний.

Вас ждут масштабные перемены на фронте карьеры. Для некоторых может наступить время присоединения или объединения с большой организацией. Игра продолжается, Овны! Вам стоит максимально использовать возможности, стоящие перед вами. Эта фаза вашей жизни также требует баланса между материальным и духовным. Есть ли вера, с которой вы чувствуете связь? Священное место, которое дает вам ощущение тишины и покоя? Пришло время посетить его.

Козероги, сегодняшний день — время для налаживания здоровых отношений и любви, которые наполняют вашу сущность. Независимо от того, с какими трудностями вам предстоит столкнуться, помните — все лучшее еще впереди. Весы, проект в направлении которого вы работали, может внезапно показаться тусклым, и это нормально. Отойдите от ситуации, чтобы получить перспективу. Скорых решений нет, Скорпионы. Эта фаза вашей жизни требует от вас осторожности.

Лев — гороскоп на сегодня, 16 августа

Слово, которое характеризует ваш сегодняшний день, Львы, — уверенность. Когда вы так уверены в своих способностях, никакая сила в мире не сможет вас сломить. Вместо того, чтобы сосредоточиться на соревнованиях, обратите внимание на себя, Львы. Найдите новые способы для инноваций. Делай все, что нужно, чтобы стать лучше. Некоторые из вас могут даже найти путь в профессиональной жизни. Звезды напоминают, существует более простой способ обойти сложную ситуацию, и он не предполагает войны с самим собой. Сосредоточение вашей энергии даст вам ясность на пути вперед.

Космический совет: делайте все возможное, чтобы улучшить свои навыки.

Дева — гороскоп на сегодня, 16 августа

Девы, пришло время заняться тренировкой своего тела. Что вы делаете, чтобы почувствовать себя самой неукротимой версией себя? Звезды рекомендуют вам направить свою внутреннюю Лару Крофт в спортзал или парк сегодня. Также вам необходимо понять соотношение между физическим и ментальным. Чем больше вы работаете над своим телом, тем сильнее вы будете чувствовать себя как личность.

Космический совет: пришло время заняться собой!

Весы — гороскоп на сегодня, 16 августа

Весы, проект в направлении которого вы работали, может внезапно показаться тусклым, и это нормально. А не настало ли время отказаться от наскучившего дела? Быть может вы позволяете своим эмоциям мешать чему-то прекрасному? Сейчас не время принимать какие-либо решения, Весы. Позвольте себе отойти от ситуации хотя бы временно. Это даст вам перспективу, которую вам нужно выровнять с вашим жизненным путем.

Космический совет: иногда нужно просто отойти от ситуации.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 16 августа

Жизнь — это не всегда экспериментирование с новым или риск на неизведанных территориях. Иногда лучший вариант двигаться вперед — это продолжать делать то, что вы делаете, пока не станет лучше. Звезды говорят, что повышение ваших навыков является секретом привлечения выгодных возможностей. При этом знайте, что скорых решений не существует, Скорпионы. Эта фаза вашей жизни требует от вас осторожности.

Космический совет: продолжайте делать то, что вы делаете, пока не станет лучше.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 16 августа

На старт, внимание, марш! Настало время вернуться к книгам, и сделать знания своей «сверхдержавой». Всегда есть возможности для совершенствования, независимо от того, насколько вы опытны. Для тех, кто пытается поступить в колледж, на курсы своей мечты или устроиться на новую работу, сегодняшний день может принести хорошие новости. Главное не отвлекайтесь на соблазнительные предложения, которые могут вам помешать достичь цели.

Космический совет: стремление к знаниям должно занимать центральное место в вашей жизни.

Козерог — гороскоп на сегодня, 16 августа

Козероги, сегодняшний день — время для налаживания здоровых отношений и любви, которые наполняют вашу сущность. Независимо от того, с какими трудностями вам предстоит столкнуться, помните — все лучшее еще впереди. Помните, что процесс проявления требует сумасшедшего количества веры в вашу желаемую цель и таинственные силы выше. Оглянитесь вокруг, Козероги. Сны, о которых вы мечтали давным-давно, уже принимают осязаемую форму.

Космический совет: настало время сделать мечту реальностью.

Водолей — гороскоп на сегодня, 16 августа

Сегодня начинается период восстания из собственного пепла, Водолеи. Окунитесь в процесс трансформации. Вы становитесь лучшей версией себя. К чему вы должны быть готовы: ваша жизнь не будет прежней после этого. Если есть части вашего старого «я», которые больше не имеют смысла для вас, это нормально. Позвольте себе расстаться с ними. Помните, что все испытывают рост по-разному. Будьте осторожны с другими, когда они сопротивляются вашей версии 2.0. Они действуют из чувства невежества.

Космический совет: готовьтесь обновиться!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 16 августа

Вы никогда не думали, что дойдете до другой стороны, но вы это сделали. Звезды напоминают вам о вашей устойчивости. Ваша суперспособность — это умение бросить вызов обстоятельствам и победить, несмотря ни на что. Ты так близко к финишу, Рыбы. Продолжайте двигаться вперед. Не позволяйте никаким демонам, внутри или снаружи, удерживать вас от достижения ваших грандиозных целей.

Космический совет: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Космический совет:

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