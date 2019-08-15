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Возлюбленная Петросяна показала, как отдыхает с юмористом

, 20:08 Фото 251

Татьяна Брухунова опубликовала в сторис в Instagram видео из Массандровского дворца императора Александра III, который посетила вместе с артистом.

Фото : Instagram @bruhunova

Поклонники уже долгое время обсуждают роман помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой с юмористом, однако никаких фотодоказательств своих отношений «голубки» в соцсетях никогда не публиковали. Несмотря на это, фанаты догадывались, что знаменитости вместе отдыхают в Ялте, поскольку в их Instagram-аккаунтах появлялись снимки из одинаковых мест, пишет Teleprogramma.pro.

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Домыслы поклонников подтвердила Брухунова, опубликовав в сторис ролик, на котором запечатлена вместе с артистом. На кадрах женщина вместе с сатириком прогуливается по Массандровскому дворцу императора Александра III в сопровождении экскурсовода. Специалист рассказывает паре об истории здания, а помощница комика в этот момент ведет видеозапись.

teleprogramma.pro

Впрочем, раньше у публики уже были основания полагать, что Брухунова стала новой возлюбленной Петросяна. Папарацци ловили звезд вместе на театральных постановках, а однажды Татьяна даже сама призналась, что вытащила юмориста из психологической «ямы» после развода с Еленой Степаненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Петросяна считают, что его помощница в интересном положении.

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