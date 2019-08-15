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Новый уровень: Виторган и Нинидзе отправились в отпуск вместе с детьми

, 19:51 Фото 14

На страницах звезд в Instagram появились кадры, на которых они позируют вместе со своими наследниками.

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Фото, видео : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com, Instagram @mvitorgan, @ninosha13

Поклонники с интересом наблюдают за жизнью российского актера Максима Виторгана, который, по слухам, после расставания с Ксенией Собчак уже нашел новую возлюбленную. Якобы у звезды вспыхнули чувства к молодой актрисе Нино Нинидзе, и он отправился со своей избранницей в совместное путешествие.

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Сейчас артист отдыхает на Кипре, откуда делится снимками в Instagram. На последней фотографии, опубликованной в соцсети, звезда позирует вместе со своими детьми — 23-летней Полиной, 18-летним Даниилом и двухлетним Платоном — которых, судя по всему, взял с собой в отпуск.

Instagram @mvitorgan

К слову, возлюбленная Виторгана в Instagram тоже выкладывает фотографии со своего путешествия на Кипр, причем снимки сделаны в тех же местах. На одном из кадров она запечатлена вместе с сыном на фоне морского побережья.

Instagram @ninosha13

Подобные фотографии заставили поклонников убедиться, что Виторган и Нинидзе проводят отпуск большой семьей — вместе со своими наследниками. Некоторые из пользователей предположили, что данный факт свидетельствует о том, что отношения знаменитостей перешли на новый уровень и, возможно, свадьба не за горами.

«Какие милые!»

«Большая дружная семья!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган проводит отпуск в компании прекрасной незнакомки. 

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