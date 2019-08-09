Британцы бурно обсуждают появление герцогини Кембриджской на публике в коротких шортах. С голыми ногами 37-летняя Кейт Миддлтон принимала участие в благотворительной парусной регате на острове Уайт.

Как пишет The Sun, это случилось с ней впервые с тех пор, как она стала членом королевской семьи. А в последний раз ее видели в шортах в сентябре 2008, за три года до свадьбы на ночной диско-вечеринке Day-Glo в Лондоне. Издание отмечает, что спустя десятилетие и после рождения троих детей ноги герцогини по-прежнему безупречны.

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По словам инсайдеров из окружения королевской семьи, чтобы поддерживать себя в форме, Кейт постоянно занимается спортом. Она заядлая лыжница, любит греблю, бег по пересеченной местности и хоккей, заниматься йогой и пилатесом. Говорят, она регулярно упражняется в тренажерном зале в Кенсингтонском дворце вместе с сестрой.

К слову, команда Кейт Миддлтон в регате заняла последнее место, герцогиня Кембриджскую получила в качестве приза огромную деревянную ложку. Принц Уильям был в другой команде, и она пришла третьей. На кону был Кубок Короля, учрежденный еще Георгом V в начале XX века.

Twitter @KensingtonRoyal

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как королева Елизавета разрешила Кейт Миддлтон нарушить протокол во время визита в шотландскую резиденцию.