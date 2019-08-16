Новгородские медики на лодке добирались до пациента с инсультом

Отрезаны от большой земли оказались сейчас жители села в Новгородской области. Затяжные ливни в регионе превратили безобидный ручей в поток разрушительной силы.

Бурная река снесла единственный мост, ведущий к селу, где в этот момент неотложная медицинская помощь потребовалась мужчине. Он находился при смерти.

Для спасения пациента врачам самим пришлось рисковать собственной жизнью. несмотря на то, что связь в поселке — с перебоями, до медиков все же удалось дозвониться. Бригада «скорой помощи» приехала через 30 минут, но просто физически не могла перебраться на другой берег. Ждать спасателей было некогда. Они были слишком далеко от этого места.

Артур Ломидзе о подвиге врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь.