Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь

В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство. Сейчас врачи после прибытия на вызов должны оформлять его в письменном виде.

Эксперты подчитали, что отмена этой процедуры поможет сэкономить драгоценное время на спасение пациентов. Сейчас на оформление согласия в среднем уходит 12 минут — в экстренных случаях это может стоить человеку жизни.

При этом в Думе хотят оставить пациентам право письменно отказаться от помощи медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон ужесточающий наказание для разбушевавшихся граждан. Теперь за нападение на врачей грозит уголовная ответственность.