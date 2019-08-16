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Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Влада Ясалова

, 11:38 Эфирная новость 50

Кости мальчика ломаются даже от легкого прикосновения. Подростку необходим телескопический протез, который будет расти вместе с ним. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Сегодня мы подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал «хрустальный мальчик» Влад Ясалов.

У 13-летнего подростка — редкое заболевание — несовершенный остеогенез. Его кости ломаются даже от легкого прикосновения. И сейчас Владу очень нужен специальный протез, который будет расти вместе с ним. Но стоит он — почти четыре миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 4 миллиона 536 тысяч 276 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Насти Орловой.

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