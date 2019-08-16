Нетрезвая пассажирка устроила дебош в самолете авиакомпании Royal Flight, следовавшего рейсом из Доминиканы в Москву. Очевидец произошедшего Николай, в интервью 5-tv.ru рассказал, что женщина начала скандалить, едва поднялась на борт воздушного судна. Во время руления самолета на взлетную полосу, пассажирка устроила истерику из-за того, что ее не пустили в туалет.

«Это был туристический рейс. Дама летела одна. В самолет она зашла в алкогольном опьянении. Во время руления самолета попросилась в туалет. Бортпроводник попросил ее присесть на кресло и дождаться, когда самолет взлетит. Она подняла истерику, стала требовать почему-то менеджера. Видно, что человек был полностью в неадекватном состоянии. Стала требовать объяснить, почему самолет задержали на час и почему она не может пойти в туалет», — вспоминает очевидец.

По словам Николая, далее ситуация в салоне начала только накаляться. Женщина принялась оскорблять всех, кто сидел вокруг нее. Неожиданно заплакала. После чего продолжала своими действиями нервировать пассажиров.

Очевидец отмечает, что окружающие поначалу никак не реагировали на происходящее, а некоторые и вовсе смеялись. В итоге к словесной перепалке подключились и другие пассажиры — кто-то защищал женщину, другие же выступали против ее выходок.

Когда все, кто сидел около буйной пассажирки начали ругаться друг с другом, пилоты сделали предупреждение, что совершат вынужденную посадку, если конфликт не будет исчерпан.

«Когда пилот воздушного судна сказал, что, либо успокаиваетесь, либо я сажаю самолет и все штрафы оплачиваете вы за посадку самолета и его дозаправку, тогда дамочка более-менее успокоилась и уснула. При этом она испражнялась на свое кресло. Полет был не очень-то приятный», — заключил Николай.

5-tv.ru

Свидетель событий добавил, что выходил последним из самолета по прилете в Москву. Сотрудников правоохранительных органов около воздушного судна он не видел.

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