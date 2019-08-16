  1. Пятый канал
  4. Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и справила нужду на кресло — видео

Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и справила нужду на кресло — видео

, 16:46 Видео 99

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Royal Flight, следовавшего из Доминиканы в Москву.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Нетрезвая пассажирка устроила дебош в самолете авиакомпании Royal Flight, следовавшего рейсом из Доминиканы в Москву. Очевидец произошедшего Николай, в интервью 5-tv.ru рассказал, что женщина начала скандалить, едва поднялась на борт воздушного судна. Во время руления самолета на взлетную полосу, пассажирка устроила истерику из-за того, что ее не пустили в туалет.

«Это был туристический рейс. Дама летела одна. В самолет она зашла в алкогольном опьянении. Во время руления самолета попросилась в туалет. Бортпроводник попросил ее присесть на кресло и дождаться, когда самолет взлетит. Она подняла истерику, стала требовать почему-то менеджера. Видно, что человек был полностью в неадекватном состоянии. Стала требовать объяснить, почему самолет задержали на час и почему она не может пойти в туалет», — вспоминает очевидец.

По словам Николая, далее ситуация в салоне начала только накаляться. Женщина принялась оскорблять всех, кто сидел вокруг нее. Неожиданно заплакала. После чего продолжала своими действиями нервировать пассажиров.

Очевидец отмечает, что окружающие поначалу никак не реагировали на происходящее, а некоторые и вовсе смеялись. В итоге к словесной перепалке подключились и другие пассажиры — кто-то защищал женщину, другие же выступали против ее выходок.

Когда все, кто сидел около буйной пассажирки начали ругаться друг с другом, пилоты сделали предупреждение, что совершат вынужденную посадку, если конфликт не будет исчерпан.

«Когда пилот воздушного судна сказал, что, либо успокаиваетесь, либо я сажаю самолет и все штрафы оплачиваете вы за посадку самолета и его дозаправку, тогда дамочка более-менее успокоилась и уснула. При этом она испражнялась на свое кресло. Полет был не очень-то приятный», — заключил Николай.

5-tv.ru

Свидетель событий добавил, что выходил последним из самолета по прилете в Москву. Сотрудников правоохранительных органов около воздушного судна он не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергея Пенкина не пустили на борт самолета. Певец утверждает, что будет судиться с компанией Utair, авиаперевозчик отрицает факт каких-либо задержек, а в сети появилась информация что Пенкин был нетрезв.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

17:00
Актриса Холли Берри снялась в мокрой майке без лифчика — фото
16:46
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и справила нужду на кресло — видео
16:32
В Instagram сватают Зеленского и Билли Айлиш — видео
16:14
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике — видео
16:00
Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
15:51
Наташа Королева готова стать бабушкой

Сейчас читают

«Тихая охота»: Как сходить за грибами и выжить
«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой
Юлия Высоцкая празднует день рождения во Франции

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги