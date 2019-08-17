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Ученые рассказали, что ждет Землю в случае ядерной войны между США и Россией

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Американские эксперты спрогнозировали последствия применения атомного оружия одной из стран.

Фото : www.globallookpress.com © Christian Handl

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 60% россиян считают, что США представляют для России наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, пишет ФАН. Американские эксперты выяснили, что ждет Землю, если начнется полномасштабная ядерная война между РФ и Америкой.

Специалисты Ратгерского университета в Нью-Джерси создали 4D-модель последствий глобальной катастрофы. По данным ученых, на планете может наступить десятилетняя «ядерная зима», которая будет характеризоваться понижением средней температуры до девяти градусов.

Также, по мнению экспертов, на Земле начнутся постоянные пожары, в результате которых в атмосферу будет выброшено порядка 147 миллионов тонн сажи. Остатки горения соберутся в облака, которые закроют поверхность планеты от солнечного света, а, чтобы темнота рассеялась, понадобится не менее семи лет.

«Использование ядерного оружия Соединенными Штатами и Российской Федерацией будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — цитирует RT слова исследователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ядерная война представляет собой одну из вероятных версий конца света, по мнению британских ученых.

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