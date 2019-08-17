Сколько Трампу придется заплатить за Гренландию

Остров Гренландия, который на данный момент принадлежит Дании, обойдется президенту США Дональду Трампу в десять триллионов долларов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По информации американских таблоидов, Трамп задумался о покупке острова. Таким образом он якобы надеется усилить позиции США в Арктике и заодно «обогатить» страну, поскольку Гренландия располагает полезными ископаемыми.

«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка пяти миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку, и цена сделки может достигнуть десяти триллионов долларов», — сказал Ордов.

При этом эксперт отметил, что более половины ВВП Америки стоит примерно столько же, что говорит о весьма сомнительной экономической эффективности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Дональду Трампу мог понадобиться этот остров.