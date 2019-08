Сколько Трампу придется заплатить за Гренландию

Сегодня, 12:57 Мировые новости Видео 55

Эксперт подсчитал стоимость острова в Дании, который планирует приобрести американский лидер.

Фото, видео : Christof Mattes, via www.imago-i, Preston Ehrler, U.S. Department of Defense, Günter Gollnick/ www.globallookpress.com