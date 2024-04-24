Слово не воробей: Джо Байден публично призвал не доверять Америке

Новый конфуз президента США вновь потряс жителей страны.

Президент США Джо Байден публично заявил, что уже устал повторять, что доверять Америке не стоит. Оказалось, что он по сути подлил масла в огонь — яркое заявление прозвучало в момент, когда в штате Флорида планировали ввести шестинедельный запрет на обороты.

Действующий 81-летний президент публично выступал перед публикой в одном из местных колледжей в Тампе, что находится во Флориде. Байден с особым рвением стал осуждать прошлое решение экс-президента Дональда Трампа, который отменил закон о праве женщин сделать аборт до того этапа, пока плод не станет жизнеспособным. Все шло хорошо ровно до того момента, пока Байден не заговорил о доверии.

«Сколько раз придется доказывать, что нам нельзя доверять?», — взывал американский президент к собравшейся публике.

Ранее 5-tv.ru писал о случае, когда Белый дом был вынужден оправдываться за слова американского президента. Все дело было в необычной истории Байдена про каннибалов, дядю и Вторую мировую войну.