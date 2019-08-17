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  4. Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче против «Ахмата» — видео

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче против «Ахмата» — видео

, 16:10 Видео 41

Полузащитник и нападающий петербургского клуба получили травмы в матче с «Динамо» и в данный момент тренируются по индивидуальной программе.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Филиппов, ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Малком и Себастьян Дриусси не помогут «Зениту» в домашнем матче против грозненского «Ахмата», который состоится в субботу, 17 августа, на стадионе «Газпром Арена». Полузащитник и нападающий петербургского клуба получили травмы в матче предыдущего тура с московским «Динамо» и в настоящий момент тренируются по индивидуальной программе под присмотром медиков, сообщила пресс-служба «Зенита».

Дриусси был заменен в перерыве из-за травмы икроножной мышцы. Вместо него на поле появился Малком, который под занавес встречи также получил повреждение в момент столкновения с «динамовцем» Артуром Юсуповым.

Отмечается, что точные сроки восстановления игроков станут известны после проведения повторного обследования. По предварительным данным, в строй футболисты вернутся через три-четыре недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дзюба криком прервал интервью товарища по команде.

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