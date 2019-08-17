«Морская нимфа»: Стефания Маликова восхитила подписчиков снимком с моря

Дочь российского певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания на своей странице в Instagram выложила фото, сделанное во время отдыха в Геленджике. На снимке 19-летняя девушка позирует в темно-синем сплошном купальнике.
«Душа», — коротко подписала публикацию Стефания Маликова.
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Подписчиков девушки восхитило ее очередное фото. Пользователи отметили, что Стефания излучает радость.
«Морская нимфа, излучающая радость!»
«Красота!»
«Солнечная девочка»
«Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова смутила худобой поклонников.