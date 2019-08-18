Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Вы материальный человек, имеющий духовный опыт, или духовное существо, испытывающее материальную реальность? Разрешите внутренний конфликт, Раки. Знайте, что у вас есть возможность прекрасно сосуществовать между двумя сферами. Совершенствуйте искусство баланса. Сегодня выделите час для осознанной деятельности. Что-то, что одновременно помогает вам чувствовать себя в реальном мире и соединиться с вашим высшим «я».

Близнецы, вы чувствуйте воодушевление, чтобы остаться сегодня в постели и посмотреть фильм? Не корите себя за это. Уважайте потребности вашего тела в отдыхе и омоложении. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, попробуйте направленную медитацию. Ушел в ад и вернулся, насколько это касается вашего здоровья? Поверьте, это переломный момент, Близнецы.

Причина, по которой вы хотите каждую вещь, что видите в том, что вы думаете, что почувствуете себя действительно хорошо, когда ее получите. Но если вы чувствуете себя не очень хорошо на пути к достижению задуманного, вы не сможете достичь желаемого. Тельцы, звезды напоминают вам о силе пребывания в настоящем. Перестаньте гоняться за счастьем, Тельцы. Возьмите в привычку наслаждаться даже маленьким радостям в настоящем, чтобы найти бесконечный резервуар радости в будущем.

Дела могут или не могут идти по плану, и это нормально. Во всем виновато предчувствие. Но ваша душа уже подготовилась к изменениям. Что хорошего в проверках реальности? Они выбрасывают вас из зоны комфорта и мотивируют на позитивные изменения. Но это не значит, что вы не столкнетесь с побочным эффектом или что ваше сердце не будет кровоточить. Это просто означает, что вы научились концентрироваться на добре в любой ситуации.

Вам нужен отдых, Козероги. Переведите свой сверхактивный мозг в режим полета, даже если это будут всего несколько часов. Близнецы, вы чувствуйте воодушевление, чтобы остаться сегодня в постели и посмотреть фильм? Не корите себя за это. Девы, вам нужно проявлять инициативу для достижения своих целей, особенно если вы пытаетесь проявить себя на фронте работы.

Лев — гороскоп на сегодня, 18 августа

Сотрудничество превыше конкуренции, Львы. Помните, ваша идея не лучше их. Она просто другая. Чем больше вы сосредотачиваетесь на дисгармонии, тем более хаотичной будет ситуация. Будьте более рассудительным человеком и узнаете, как вы можете работать над разрешением конфликтов как на личном, так и на профессиональном уровне. Практика активного слушания может стать первым шагом к тому, чтобы другие почувствовали себя увиденными и услышанными.

Космический совет: научитесь искусству разрешения конфликтов.

Дева — гороскоп на сегодня, 18 августа

Девы, вам нужно проявлять инициативу для достижения своих целей, особенно если вы пытаетесь проявить себя на фронте работы. То, что вы ищете, ищет вас. Ваша задача в течение следующих нескольких дней — сознательно присоединиться к своему намерению. Например, если вы ищете новую работу или интересный проект, будьте активны в обновлении своего резюме и общении с нужными людьми. Сегодняшний день также может принести вам хорошие новости о работе и деньгах. Звезды говорят, что вы на один шаг ближе к цели, к которой вы шли.

Космический совет: обновите свое резюме и поговорите с нужными людьми.

Весы — гороскоп на сегодня, 18 августа

Какую работу спортсмен выполняет перед большой игрой? Сколько часов музыканту нужно, чтобы наконец выйти на сцену? Сегодня Вселенная призывает вас принять всю ее мощь, пока вы не станете тем, кем видите себя и кем являетесь в душе. Этот этап вашей жизни требует, как практики, так и настойчивости. Приверженность, которую вы демонстрируете по отношению к своим целям, будет определять виды вознаграждений, которые вы получите со временем. Ловите момент, Весы!

Космический совет: практика и настойчивость.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 18 августа

О, привет, королева пчел! Сегодняшний день обещает стать одним из самых загруженных дней, которые ваш социальный календарь видел за последнее время. Вы не сможете «отдохнуть», как полагается в выходной, даже если попытаетесь. Вместо того, чтобы пытаться сопротивляться, будьте благодарны за благословения, которые приносит вам этот день. Звезды сулят некоторым из вас путешествия. PS: никогда не поздно спланировать спонтанный отдых.

Космический совет: ваша социальная жизнь — там, где проходит вечеринка.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 18 августа

Каменное дно может стать прочной основой, на которой человек способен перестроить свою жизнь. Пусть это будет поворотный момент, Стрельцы. Вы в шаге от точки, где вы интегрируете прошлое и освобождаетесь от кармического цикла, который удерживает вас от движения вперед. Дайте себе время, необходимое для отдыха и омоложения. Поверьте, что ваш внутренний феникс унесет вас только выше.

Космический совет: верьте, что худшее позади.

Козерог — гороскоп на сегодня, 18 августа

Вам нужен отдых, Козероги. Переведите свой сверхактивный мозг в режим полета, даже если это будут всего несколько часов. Да, это означает, что нужно отключиться от рабочих звонков или писем. Не звоните своим коллегам, чтобы поделиться прозрением, которое на вас снизошло перед тем, как вы легли спать. На чем вам стоит сосредоточиться вместо этого: на исцелении и обновлении. Ритуальная ванна с кристаллами и свечами может стать хорошим способом оживить вашу ци. В качестве альтернативы, вы можете рассмотреть сеанс очистки чакры с целителем, с которым вы соединяетесь.

Космический совет: не торопитесь, чтобы воспитывать свое внутреннее существо.

Водолей — гороскоп на сегодня, 18 августа

У вас могут быть не лучшие отношения с деньгами, но есть внутреннее знание, что сейчас все изменится к лучшему. И вот! Вы вступаете в период процветания и финансовой стабильности. Продолжайте общаться с нужными людьми и делайте все правильные шаги. Этот поворотный момент окажется особенно полезным для предпринимателей. Будьте готовы пожинать плоды той работы, которую вы выполняли в течение многих лет.

Космический совет: станьте обладателем внушительной суммы!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 18 августа

Это грандиозное открытие, Рыбы. То, над чем вы так долго и сознательно работали. Самое замечательное в этом этапе вашей карьеры заключается в том, что он помогает вам привлекать выгодные возможности и делать то богатство, которое когда-то было несбыточной мечтой. Будьте мудры в том, во что вы вкладываете средства в данный момент. Это поможет вашей империи расширяться в нужном темпе.

Космический совет: будьте готовы сорвать куш.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа.