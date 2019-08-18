Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Жена телеведущего Дмитрия Диброва рассказала об утрате чемодана со своими вещами, который забыл ее муж в аэропорту Барселоны, пишет ФАН.
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!
Полина Диброва поделилась горем с подписчиками на своей странице в Instagram. По ее словам, сумки с женскими вещами были потеряны перед вылетом в Россию.
Полина добавила, что часть вины лежит и на ней, поскольку сама не уследила за ручной кладью. Подписчики поддержали Диброву и посоветовали обратиться в службу каталонского аэропорта и попробовать разыскать утраченный чемодан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах отпуска на Мальдивах, которые подвела актриса Кристина Асмус.