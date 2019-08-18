Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Жена телеведущего Дмитрия Диброва рассказала об утрате чемодана со своими вещами, который забыл ее муж в аэропорту Барселоны, пишет ФАН.

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Полина Диброва поделилась горем с подписчиками на своей странице в Instagram. По ее словам, сумки с женскими вещами были потеряны перед вылетом в Россию.

Instagram @polinadibrova

«Перед самой посадкой, муж побежал в Кафе покупать воду и еду и оставил его там 🥊 А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика… наконец украшения 😔 Честно говоря, вчера чуть не ревела» , — написала супруга Диброва.

Полина добавила, что часть вины лежит и на ней, поскольку сама не уследила за ручной кладью. Подписчики поддержали Диброву и посоветовали обратиться в службу каталонского аэропорта и попробовать разыскать утраченный чемодан.

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