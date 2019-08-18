  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

, 5:49 Фото 177

Супруга телеведущего рассказала о неприятном инциденте в аэропорту испанского города.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @polinadibrova

Жена телеведущего Дмитрия Диброва рассказала об утрате чемодана со своими вещами, который забыл ее муж в аэропорту Барселоны, пишет ФАН.

Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Полина Диброва поделилась горем с подписчиками на своей странице в Instagram. По ее словам, сумки с женскими вещами были потеряны перед вылетом в Россию.

Instagram @polinadibrova

«Перед самой посадкой, муж побежал в Кафе покупать воду и еду и оставил его там 🥊 А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика… наконец украшения 😔 Честно говоря, вчера чуть не ревела», — написала супруга Диброва.

Полина добавила, что часть вины лежит и на ней, поскольку сама не уследила за ручной кладью. Подписчики поддержали Диброву и посоветовали обратиться в службу каталонского аэропорта и попробовать разыскать утраченный чемодан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах отпуска на Мальдивах, которые подвела актриса Кристина Асмус.

Читайте также

+9° Днём +22°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Последние новости

6:56
Компактный и зубастый: В США оценили развитие российского флота
6:34
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе, снимая репортаж о пилоте
6:13
Медведев победил Джоковича в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
5:49
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
5:23
«Хочу лабрадора!»: Дмитрий Шепелев заявил, что хочет завести четвероногого друга
4:56
Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля

Сейчас читают

Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!
Видео: Сергей Семак назвал «козлами» судей матча между «Зенитом» и «Ахматом»
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги