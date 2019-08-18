«Сгорела, порезалась и поправилась»: Асмус подвела итоги отпуска на Мальдивах

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками итогами отпуска на Мальдивах.
Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо
Супруга комика Гарика Харламова опубликовала фотографию с тропического острова и рассказала о достижениях. На снимке звезда «Интернов» позирует в коротких джинсовых шортах верхом на велосипеде.
«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг. — короче, отпуск удался! 🤪 Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву!» — гласит подпись к снимку.
Подписчики Кристины смотрели на фото и никак не могли понять, где же отложились лишние килограммы артистки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус поймала дзен на Мальдивских островах.