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«Сгорела, порезалась и поправилась»: Асмус подвела итоги отпуска на Мальдивах

, 1:43 Фото 32

Звезда «Интернов» вернулась в Москву после путешествия на тропические острова.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками итогами отпуска на Мальдивах.

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Супруга комика Гарика Харламова опубликовала фотографию с тропического острова и рассказала о достижениях. На снимке звезда «Интернов» позирует в коротких джинсовых шортах верхом на велосипеде.

Instagram @asmuskristina

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг. — короче, отпуск удался! 🤪 Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву!» — гласит подпись к снимку.

Подписчики Кристины смотрели на фото и никак не могли понять, где же отложились лишние килограммы артистки.

«Поправилась? Вот что бывает, когда муж не объедает»;

«По вам не скажешь, что +5 кг)»;

«5 кг? Гдеее? Где они спрятались? 😬👍🏻».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус поймала дзен на Мальдивских островах.

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