В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей

Lexus наехал на толпу людей в ночь на воскресенье, 18 августа. Авария произошла в селе Кленовском Нижнесергинского района, сообщает e1.ru. По информации издания, которую подтвердили в ГИБДД, среди четверых пострадавших были подростки. Очевидица же в свою очередь рассказала, что якобы водитель за рулем элитной иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он был пьяным и врезался в толпу подростков и совершеннолетних. Одни с ушибами, а у 18-летней племянницы перелом выше локтя со смещением», — рассказала очевидица.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Также уточняется информация о состоянии водителя и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент столкновения автомобилей с автобусом на юго-западе Петербурга попал на видео.