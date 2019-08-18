  1. Пятый канал
  4. В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей

В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей

, 9:12 154

Среди пострадавших в ДТП в ночь на 18 августа были подростки.

Фото : ВКонтакте @te_ekb

Lexus наехал на толпу людей в ночь на воскресенье, 18 августа. Авария произошла в селе Кленовском Нижнесергинского района, сообщает e1.ru. По информации издания, которую подтвердили в ГИБДД, среди четверых пострадавших были подростки. Очевидица же в свою очередь рассказала, что якобы водитель за рулем элитной иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он был пьяным и врезался в толпу подростков и совершеннолетних. Одни с ушибами, а у 18-летней племянницы перелом выше локтя со смещением», — рассказала очевидица.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Также уточняется информация о состоянии водителя и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент столкновения автомобилей с автобусом на юго-западе Петербурга попал на видео.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

10:07
Автобус с китайскими туристами врезался в столб на востоке Москвы
10:02
«Кто там за тобой?» Ирина Шейк напугала поклонников новой фотосессией
9:47
Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
9:26
Крупный пожар уничтожил дома около 50 тысяч человек в столице Бангладеша
9:12
В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей
8:55
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Сейчас читают

«Что с лицом?»: Пятна на лбу Даны Борисовой шокировали поклонников — фото
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе, снимая репортаж о пилоте

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги