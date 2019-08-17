Момент столкновения автомобилей с автобусом на юго западе Петербурга попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео столкновения трех автомобилей и пассажирского автобуса на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова на юго-западе Северной столицы.

На кадрах видно, что длинный автобус неспешно поворачивает направо, пропуская пешеходов, когда в него на полном ходу влетают две легковушки и задевают третью.

Как сообщает 78.ru, погибших в результате аварии нет. Пострадали три человека, включая беременную девушку, которая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Данный перекресток нерегулируемый. Установленные на нем светофоры пока отключены. Автобус, согласно правилам, создавал помеху справа, однако в момент столкновения он уже выехал на пересечение дорог и обладал приоитетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате аварии с автобусом в Перми, которая произошла несколько часов назад, пострадали пятеро детей и 17 взрослых.