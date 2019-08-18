Видео: в Новосибирске полыхает панорамный ресторан

Мощный пожар охватил панорамный ресторан "Puppenhaus" в Новосибирске в воскресенье, 18 августа. На кадрах с места ЧП опубликованных в сети, видно, что огонь полностью поглотил третий этаж здания.
Жители города с горечью комментируют происходящее.
«Один из самых нормальных ресторанов»;
«Не успел сходить»;
«Хороший кабачок. Жаль», — пишут горожане.
Одна из подписчиц сообщила, что работники заведения общепита рассказали ей, что причиной стало замыкание в кондиционере.
На месте работают пожарные службы города. Официальные причины пожара установят дознаватели. О пострадавших сообщений пока не поступало.