Фото: Ученые показали Землю глазами инопланетян-астрономов

Ученые из США задались вопросом — как астрономы с других планет поймут, что Земля пригодна для жизни? Исследователи решили смоделировать инопланетную точку зрения на нашу планету. Специалистам удалось выяснить, как она будет выглядеть для иноземных существ, если те вдруг захотят ее изучить. Об этом сообщает издание Science.

Схема, сделанная учеными, демонстрирует то, как будут видеть Землю астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет. Для моделирования «инопланетного взгляда» исследователям Корнеллского университета пришлось проанализировать порядка десяти тысяч снимков нашей планеты, которые на протяжении нескольких лет делали спутники NASA.

sciencemag.org

Полученная фотография-модель даст инопланетянам-астрономам понимание того, что Земля пригодна для жизни. Об этом говорит наличие на планете: облаков, ледяных шапок и океанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт прокомментировал необычное астрономическое явление — «проснувшуюся» черную дыру.