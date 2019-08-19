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Россияне победили в международном конкурсе фейерверков «Ростех-2019»

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Фестиваль для пиротехников прошел в столице в минувшие выходные.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko, Instagram @zovinet, @s_merkulova93, @pepsy__

Фестиваль фейерверков «Ростех-2019» состоялся в Москве 17-го и 18 августа. Пиротехники со всего мира поборолись за звание лучших и поразили гостей мероприятия зрелищным шоу. Победителем соревнования стала команда из России.

На церемонии закрытия фестиваля в качестве члена жюри присутствовал композитор Игорь Крутой. Именно музыкант со сцены объявил команду счастливчиков, одержавшихпобеду в конкурсе.

«Первое место заняла команда „Большой праздник“ из России», — сказал Крутой.

Второе место на фестивале «Ростех-2019» завоевала команда из Португалии — Luso Pirotecnia. Почетное третье место досталось пиротехникам из итальянской команды — Panzera.

Всего в мероприятии приняли участие восемь команд со всего света. Помимо России, Португалии и Италии на фестивале выступили пиротехники из Пакистана, Канады, Испании, Аргентины и Франции. Победители и призеры международного соревнования получили в награду статуэтки из драгоценных металлов, изготовленные вручную: из золота, серебра и бронзы, соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге впервые прошел испанский фестиваль «Томатина».

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