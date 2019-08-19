Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака «Три вещи не могут быть скрыты: солнце, луна, правда», — сказал Будда. Если кто-то намеревается утаить факты от вас, личного плана или профессиональные тайны, знайте, что правда обязательно выйдет наружу. Водные знаки, вы отличные интуиты по своей природе. Вы уже знаете, что здесь творится. Не разрешайте никому использовать вашу доброту во зло. Телец, нет ничего плохого в том, чтобы открыть свое сердце. В вашем окружении сейчас люди, которым можете целиком и полностью довериться. Козерог, нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя уязвимым. Чтобы понять, что происходит вокруг вас, поговорите с лучшим другом.



Овен — гороскоп на сегодня, 19 августа

Овны, ждите награду сегодня. Вы прекрасно понимаете — чем грандиознее мечта, тем сильнее нужно трудиться для ее воплощения в жизнь. И вы готовы сделать все возможное, чтобы получить желаемое. Сосредоточенность и дисциплина — это качества, которые станут залогом успеха, а также ваши лидерские качества. Что вам нужно? Найдите подходящих людей для работы. Это послужит залогом желаемого результата. Также не стоит недооценивать важность поддержки ближайшего окружения. Ваша готовность быть рядом с близкими в горе и радости, принесет вам огромное уважение.

Космический совет: стремитесь достичь вершин.

Телец — гороскоп на сегодня, 19 августа

Тельцы, когда вы открываете свое сердце для любви, вы создаете пространство для правильных людей, которые будут вливаться в вашу жизнь и делать ее только лучше. Звезды обещают на романтическом фронте нечто особенное, захватывающее дух. Если ваш партнер скуп на выражения своей любви к вам, не расстраивайтесь, скоро в его лексиконе появятся самые главные волшебные слова.

Космический совет: роман с большой буквы.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 19 августа

Конец путешествия — это начало нового. Близнецы, прошедшая неделя была не самой лучшей в эмоциональном и физическом плане. Но вы уже настроились на длительный «забег» и выключиться у вас не получится. Что это даст? Новые идеи, сильный импульс к творчеству и — как результат — интересный продукт на выходе. Вы знаете, что секрет полноценной жизни заключается в поиске творческого удовлетворения. Найдите свою нишу. Если ваша основная работа не удовлетворяет творческие устремления внутри вас, найдите себе подходящее хобби.

Космический совет: найдите способ сделать свою дневную работу творчески удовлетворительной.

Рак — гороскоп на сегодня, 19 августа

Раки, вы знаете, что такое ОБМАН? Да-да, вот так вот — ОБМАН с большой буквы. Если да, то вы легко распознаете еще один. Не позволяйте людям воспользоваться вашей добротой. Зрите в корень. Вы умеете отличать, кто достоин вашего доверия, а кто нет. Не сомневайся в своем внутреннем голосе.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос. Глубоко внутри себя вы точно знаете, кто достоин вашего доверия.

Беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии