Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака
Овен — гороскоп на сегодня, 19 августа
Овны, ждите награду сегодня. Вы прекрасно понимаете — чем грандиознее мечта, тем сильнее нужно трудиться для ее воплощения в жизнь. И вы готовы сделать все возможное, чтобы получить желаемое. Сосредоточенность и дисциплина — это качества, которые станут залогом успеха, а также ваши лидерские качества. Что вам нужно? Найдите подходящих людей для работы. Это послужит залогом желаемого результата. Также не стоит недооценивать важность поддержки ближайшего окружения. Ваша готовность быть рядом с близкими в горе и радости, принесет вам огромное уважение.
Космический совет: стремитесь достичь вершин.
Телец — гороскоп на сегодня, 19 августа
Тельцы, когда вы открываете свое сердце для любви, вы создаете пространство для правильных людей, которые будут вливаться в вашу жизнь и делать ее только лучше. Звезды обещают на романтическом фронте нечто особенное, захватывающее дух. Если ваш партнер скуп на выражения своей любви к вам, не расстраивайтесь, скоро в его лексиконе появятся самые главные волшебные слова.
Космический совет: роман с большой буквы.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 19 августа
Конец путешествия — это начало нового. Близнецы, прошедшая неделя была не самой лучшей в эмоциональном и физическом плане. Но вы уже настроились на длительный «забег» и выключиться у вас не получится. Что это даст? Новые идеи, сильный импульс к творчеству и — как результат — интересный продукт на выходе.
Космический совет:
Рак — гороскоп на сегодня, 19 августа
Раки, вы знаете, что такое ОБМАН? Да-да, вот так вот — ОБМАН с большой буквы. Если да, то вы легко распознаете еще один. Не позволяйте людям воспользоваться вашей добротой. Зрите в корень. Вы умеете отличать, кто достоин вашего доверия, а кто нет. Не сомневайся в своем внутреннем голосе.
Космический совет: слушайте свой внутренний голос. Глубоко внутри себя вы точно знаете, кто достоин вашего доверия.
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Лев — гороскоп на сегодня, 19 августа
Как человек, глубоко чувствующий эмоции других людей, вы зачастую упреждаете то, что ваше окружение собирается сказать. Ваш богатый жизненный опыт делает вас опорой для других. Это естественно, что люди чувствуют в вас силу и идут к вам за помощью. Не обвиняйте никого и помогайте всем — показывайте людям направление, в котором им надо идти, чтобы добиться желаемого.
Космический совет: дайте совет, если его спросят.
Дева — гороскоп на сегодня, 19 августа
Космический совет: все правильно в вашем мире. Прочувствуйте этот момент и наслаждайтесь подарками судьбы.
Весы — гороскоп на сегодня, 19 августа
Космический совет: вы готовы к новому путешествию. Доверьтесь божественному плану, который был написан специально для вас.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 19 августа
Космический совет: тайное скоро станет явным.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 19 августа
Стрелец, ты всегда был искателем. Знания. Истина.
Космический совет:
Козерог — гороскоп на сегодня, 19 августа
Козерог, вы сильный, независимый человек, способный стать настоящей опорой для окружающих. Тем не менее, вы не застрахованы от слабости и имеете уязвимые места. Не ждите от других людей излишнего благородства и не переживайте, если вам успели сделать больно. Конструктивнее будет пообщаться с доверенным другом или гуру, кто поможет вам осознать ваши просчеты и создаст безопасное место для вас, чтобы вы могли залечить свое сердце.
Космический совет: обратитесь за помощью к доверенному другу.
Водолей — гороскоп на сегодня, 19 августа
Рутина смертельна, и никто не понимает этого лучше вас. Диванная философия и наблюдение за проходящим миром из окна квартиры — переоценено. Дайте волю авантюрной стороне вашего характера сыграть первую партию. Забудьте о суетных делах, мелких проблемах. Сегодня время для веселых посиделок в компании близких друзей и единомышленников. Надоел городской муравейник? Садитесь в свою машину и позвольте Google Maps направить вас в лес посмотреть на настоящих муравьев, собрать грибы, наесться вкусных ягод. Вперед!
Космический совет: дайте волю авантюрной стороне вашего характера.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 19 августа
Рыбы, как человек глубоко проницательный, вы точно знаете, кто друг, а кто враг. Не совершайте ту же ошибку во второй раз — это наивность с вашей стороны. Отпусти нездоровые связи.
Космический совет: кредит доверия исчерпан. Проредите ряды так называемых друзей.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа.