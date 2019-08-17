Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Общий фон недели 19 по 25 августа связан с оптимизмом, который подтолкнет людей к новым свершениям, а также с резкими, но положительными всплесками энергии. В результате большинство из нас будет двигаться к целям как бы рывками. Периоды активной и продуктивной деятельности могут сменяться периодами размышлений или мечтаний.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Овны на предстоящей неделе будут как никогда собраны и сообразительны. Вы как будто бы чувствуете, что получится, а что нет, как лучше распорядиться своим временем и ресурсами, а также в какой момент кому и что сказать. Везде успеваете, убедительны в общении. Способны направить свою кипучую энергию на перспективные дела и успешно реализовать их. Воспользуйтесь этими энергиями для достижения успеха!

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит неделя, когда сложно будет организовать себя, увидеть перспективу и составить четкий план действий. В итоге возможны опоздания, нерациональное использование времени и сил. Не занимайтесь серьезным планированием, а также важными переговорами. Неделя скорее неудачная.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя связана с повышенной активностью. У вас много перспективных идей и много энергии для их реализации. Также вы убедительны в общении и переговорах. Постарайтесь только, чтобы ваш ум не перегрелся от такого количества мыслей и обсуждений. В целом неделя для вас очень позитивная.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя непростая. Возможен разлад в чувствах, вас многое может задевать, иногда возможна подавленность. Постарайтесь не принимать возможные конфликты близко к сердцу и не обижаться. Таковы уж энергии недели.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя исключительно положительная. Способности к планированию, убедительность в общении, оптимизм и энергичность — все помогает вам в достижении целей. Настройтесь на успех и двигайтесь вперед!

Дева — гороскоп на неделю

У Дев периоды практичности и здравого смысла будут чередоваться с моментами завышенных ожиданий и нежеланием заниматься мелкими приземленными делами. Для вас благоприятно будет все же следовать здравому смыслу, к чему призывает вас и ваша природа. А высокие мечтания отложить на потом.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит энергичная неделя, когда возможно будет многое успеть. Вера в себя оптимизм поведут вас вперед. Иногда, правда, возможны конфликты с окружающими. В такие моменты вы чувствуете недостаток поддержки, и ваше движение несколько замедляется. Все же неделя для вас очень позитивная!

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам будет сложно разобраться в своих чувствах и целях. Амбиции требуют двигаться вперед, а нерешенные эмоциональные проблемы призывают углубиться в себя. В итоге возможен конфликт между планами и переживаниями. Вам поможет переключение внимания с сиюминутных переживаний на ваши долгосрочные планы и цели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов превосходная неделя. Оптимизм, вера в себя и свои идеи, позитивная способность доносить эти идеи до окружающих и вдохновлять их, ваше собственное хорошее самочувствие — вот то, что создает фон этой недели для вас. И, надо сказать, это как раз то, что вам нужно!

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя непростая. Здесь многое будет зависеть от того, насколько целеустремленно вы двигались к своим целям в предыдущие периоды. Если вы действовали спустя рукава, то сейчас возможно подавленное состояние или депрессия. Если же были собранными и целеустремленными, то вас ждет спокойное состояние уверенности и надежности.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев ситуация заметно улучшилась. Энергии конфликта, присутствовавшие в предыдущие недели, заметно ослабли. Вы чувствуете хорошее расположение духа и оптимизм. Тем не менее вам по-прежнему сложно доносить ваши идеи до окружающих, либо окружающие придираются к вашим словам. Это может создавать некоторые конфликты. То есть неделя все еще не идеальна для важных обсуждений и переговоров.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут чувствовать способность к практической деятельности и осуществлению планов. Но иногда будут наступать периоды бесплодных мечтаний или чрезмерного идеализма, которые будут отвлекать и мешать. Постарайтесь настроиться на практическую деятельность и измеримые результаты.

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