  1. Пятый канал
  4. 50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото

50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото

, 6:54 Фото 151

Певица разместила снимок, на котором демонстрирует соблазнительные изгибы в гамаке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, на котором лежит в гамаке, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. 50-летняя артистка в очередной раз поразила поклонников идеальной для своего возраста формой. Сплошной купальник с открытой спиной гранатового цвета прекрасно подчеркнул главное достоинство поп-дивы — подтянутые ягодицы.

Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

«Я люблю лето», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @jlo

Многие поклонники Дженнифер Лопес от удивления и восторга потеряли дар речи. Все, на что они были способны — оставлять в комментариях под постом огромное количество «огненных» смайликов. Фанаты, которые все-таки смогли прийти в себя, завалили любимицу комплиментами по поводу ее прекрасной фигуры и потрясающей формы.

«Вы просто девочка!»

«Я не вижу здесь 50!»

«Это 50?! Я хочу быть, как Джей Ло!» — написали фолловеры.

Фотография с ягодицами Дженнифер Лопес набрала уже более 1,6 миллиона лайков и почти десять тысяч восхищенных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +12°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

7:25
Испанские страсти в Петербурге: на стадионе «Кировец» устроили помидорные бои
7:16
«Вся в маму!» Младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней
7:07
Пьяный водитель убил двух женщин в Иркутской области, устроив аварию с попутным автомобилем
6:54
50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото
6:41
Эксперты рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
6:27
Видео: Овечкин «зажег» с группой «Руки Вверх» на дне рождения своего сына

Сейчас читают

Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Есть в кого!» 13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги