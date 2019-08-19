Американская певица Дженнифер Лопес в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, на котором лежит в гамаке, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. 50-летняя артистка в очередной раз поразила поклонников идеальной для своего возраста формой. Сплошной купальник с открытой спиной гранатового цвета прекрасно подчеркнул главное достоинство поп-дивы — подтянутые ягодицы.

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«Я люблю лето», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @jlo

Многие поклонники Дженнифер Лопес от удивления и восторга потеряли дар речи. Все, на что они были способны — оставлять в комментариях под постом огромное количество «огненных» смайликов. Фанаты, которые все-таки смогли прийти в себя, завалили любимицу комплиментами по поводу ее прекрасной фигуры и потрясающей формы.

«Вы просто девочка!»

«Я не вижу здесь 50!»

«Это 50?! Я хочу быть, как Джей Ло!» — написали фолловеры.

Фотография с ягодицами Дженнифер Лопес набрала уже более 1,6 миллиона лайков и почти десять тысяч восхищенных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции.