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Нюша пожаловалась фанатам на здоровье после перелетов, а они — на ее губы

, 8:13 Фото 247

В связи с концертами пользоваться услугами авиакомпаний певице приходится почти каждый день.

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша ведет активный диалог со своими подписчиками в Instagram, которых у нее набралось уже почти пять миллионов. Артистка не только делится событиями из своей жизни, но и спрашивает у фолловеров, чем интересуются они. Недавно Нюша опубликовала откровенный пост, в котором пожаловалась на здоровье после перелетов.

«Многочисленные перелеты очень сказываются на здоровье… Сегодня снова в полете, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится «на бегу», — написала исполнительница.

50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото

Instagram @nyusha_nyusha

Также певица напомнила юзерам, что сейчас идет Яблочный Спас и поделилась рецептом запеченных яблок с медом.

Поклонники поблагодарили Нюшу за рецепт и посоветовали ей бережнее относиться к своему здоровью. Однако нашлись те, кто высказал недовольства по поводу внешности артистки.

«Красивая Нюша, но губы…»

«Ну вы Губастик»;

«Губы? А как было раньше хорошо!»

«Скажу откровенно до того ты была интересней, сейчас другая…» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети показали лицо девятимесячной малышки Нюши.

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