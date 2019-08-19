Певица Нюша ведет активный диалог со своими подписчиками в Instagram, которых у нее набралось уже почти пять миллионов. Артистка не только делится событиями из своей жизни, но и спрашивает у фолловеров, чем интересуются они. Недавно Нюша опубликовала откровенный пост, в котором пожаловалась на здоровье после перелетов.

«Многочисленные перелеты очень сказываются на здоровье… Сегодня снова в полете, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится «на бегу», — написала исполнительница.

50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото

Instagram @nyusha_nyusha

Также певица напомнила юзерам, что сейчас идет Яблочный Спас и поделилась рецептом запеченных яблок с медом.

Поклонники поблагодарили Нюшу за рецепт и посоветовали ей бережнее относиться к своему здоровью. Однако нашлись те, кто высказал недовольства по поводу внешности артистки.

«Красивая Нюша, но губы…»

«Ну вы Губастик»;

«Губы? А как было раньше хорошо!»

«Скажу откровенно до того ты была интересней, сейчас другая…» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети показали лицо девятимесячной малышки Нюши.