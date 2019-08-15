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«Белокурая красавица»: В сети рассекретили лицо девятимесячной малышки Нюши

, 21:08 Видео 128

В интернет попали кадры с дня рождения певицы, на которых запечатлена дочь звезды.

Фото : Instagram @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в четверг, 15 августа, отпраздновала свой 29-й день рождения. Поздравить исполнительницу с этим событием пришли родственники и друзья. Знакомые теледивы делились в Instagram кадрами с вечеринки, организованной в честь торжественного события.

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Особое внимание фанатов знаменитости привлекло видео, опубликованное на фан-страничке светской львицы. Ролик был записан в тот момент, когда один из гостей мероприятия вручил подарок Нюше, на что исполнительница отреагировала довольно эмоционально. В этот момент на заднем плане стоял супруг певицы Игорь Сивов и держал девятимесячную малышку на руках.

Стоит отметить, что это первое видео, на котором можно хорошо разглядеть лицо девочки. Артистка долгое время скрывала его от общественности и публиковала фотографии, на которых нельзя было в полной мере рассмотреть внешность юной красавицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша сразила фанатов ярким образом. 

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