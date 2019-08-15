«Белокурая красавица»: В сети рассекретили лицо девятимесячной малышки Нюши

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в четверг, 15 августа, отпраздновала свой 29-й день рождения. Поздравить исполнительницу с этим событием пришли родственники и друзья. Знакомые теледивы делились в Instagram кадрами с вечеринки, организованной в честь торжественного события.
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Особое внимание фанатов знаменитости привлекло видео, опубликованное на фан-страничке светской львицы. Ролик был записан в тот момент, когда один из гостей мероприятия вручил подарок Нюше, на что исполнительница отреагировала довольно эмоционально. В этот момент на заднем плане стоял супруг певицы Игорь Сивов и держал девятимесячную малышку на руках.
Стоит отметить, что это первое видео, на котором можно хорошо разглядеть лицо девочки. Артистка долгое время скрывала его от общественности и публиковала фотографии, на которых нельзя было в полной мере рассмотреть внешность юной красавицы.
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Внимание на задний план 🙌🏻 Белокурая красавица 👼🏻❤️ @nyusha_nyusha #nyusha #teamnyusha #nyushateam #nyushamusic #sexynyusha #нюша #нюшата #10летсНюшей #нюшаяищуего #яищуего #nyushawear #like4like #likeforlike #follow4follow #лайкзалайк #взаимныелайки #взаимнаяподписка
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша сразила фанатов ярким образом.