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  4. Проблемы с психикой стали реже проявляться у россиян

Проблемы с психикой стали реже проявляться у россиян

, 18:24 48

Заболеваемость за последние 18 лет значительно снизилась, отметили в Минздраве.

Фото : www.globallookpress.com / © Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Психические отклонения стали проявляться у жителей РФ все реже. За 18 лет заболеваемость психозами снизилась на 35%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минздрав. Если в 2000 году число пациентов, страдающих психическими расстройствами, составляло 27,8 случая на 100 тысяч населения, то в 2018-м этот показатель упал до 20,5.

Также люди стали реже страдать шизофренией. Согласно статистике профильного ведомства, количество заболеваний сократилось с 12,9 случая до 5,8.

Из-за неправильной классификации психических отклонений эта статистика может давать неполную информацию о психическом состоянии граждан, считает психотерапевт Владимир Файнзильберг. Специалист отмечает, что слабоумие бывает разное: от старческого до спровоцированного инфекционным заболеванием.

Чтобы увидеть цельную картину, статистика должна быть более подробной, а также включать в себя современные «городские» заболевания. Это важно, поскольку во всем мире растет число страдающих от депрессии или колебаний настроения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург остается лидером среди городов России по числу психических заболеваний.

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