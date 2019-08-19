Проблемы с психикой стали реже проявляться у россиян

Психические отклонения стали проявляться у жителей РФ все реже. За 18 лет заболеваемость психозами снизилась на 35%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минздрав. Если в 2000 году число пациентов, страдающих психическими расстройствами, составляло 27,8 случая на 100 тысяч населения, то в 2018-м этот показатель упал до 20,5.

Также люди стали реже страдать шизофренией. Согласно статистике профильного ведомства, количество заболеваний сократилось с 12,9 случая до 5,8.

Из-за неправильной классификации психических отклонений эта статистика может давать неполную информацию о психическом состоянии граждан, считает психотерапевт Владимир Файнзильберг. Специалист отмечает, что слабоумие бывает разное: от старческого до спровоцированного инфекционным заболеванием.

Чтобы увидеть цельную картину, статистика должна быть более подробной, а также включать в себя современные «городские» заболевания. Это важно, поскольку во всем мире растет число страдающих от депрессии или колебаний настроения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург остается лидером среди городов России по числу психических заболеваний.