Петербург остается лидером среди городов РФ по числу психических заболеваний

В Питере пить? А вот и нет. Москва стала лидером по количеству пациентов с алкогольной зависимостью. И это данные Минздрава. Только за прошлый год в столице поставили на учет около трех тысяч человек. Плюс почти столько же — в Московской области.

А вот Северная столица второй год лидирует по числу психических заболеваний. Еще бы! Город Достоевского, построенный на болотах, с его бесконечными дождями и свинцовыми тучами, которые буквально давят петербуржцев. Оказалось, все это не при чем.

Как правило, разного рода душевные расстройства выявляются у человека, когда этот человек сам, своими ногами, приходит к психиатру и говорит о своих проблемах. Но ведь к таким врачам в России, ходить не принято — «клеймо ж на всю жизнь». Так что повод для оптимизма все-таки есть — психические заболевания петербуржцев находятся под контролем врачей.

Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.