Петербург остается лидером среди городов РФ по числу психических заболеваний

, 19:57 Эфирная новость 25

На основе данных Минздрава за 2018 год по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами Петербург занимает лидирующие позиции — 4,7 тысячи пациентов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В Питере пить? А вот и нет. Москва стала лидером по количеству пациентов с алкогольной зависимостью. И это данные Минздрава. Только за прошлый год в столице поставили на учет около трех тысяч человек. Плюс почти столько же — в Московской области.

А вот Северная столица второй год лидирует по числу психических заболеваний. Еще бы! Город Достоевского, построенный на болотах, с его бесконечными дождями и свинцовыми тучами, которые буквально давят петербуржцев. Оказалось, все это не при чем.

Как правило, разного рода душевные расстройства выявляются у человека, когда этот человек сам, своими ногами, приходит к психиатру и говорит о своих проблемах. Но ведь к таким врачам в России, ходить не принято — «клеймо ж на всю жизнь». Так что повод для оптимизма все-таки есть — психические заболевания петербуржцев находятся под контролем врачей.

Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, угрожавший взорвать газовый баллон у стен Кремля, осужден на два года. Бизнесмен из Приморского края Дмитрий Шалай будет принудительно наблюдаться в колонии у психиатра.

Читайте также

+19° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

20:09
«Вылитый папа!»: Стас Михайлов показал фото семилетней дочки
19:57
Петербург остается лидером среди городов РФ по числу психических заболеваний
19:44
«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха
19:31
Президент Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус»
19:22
«Рэмболина!» Сильвестр Сталлоне пророчит дочери роль в культовом боевике
19:09
Автомобиль насмерть сбил российского ветерана авиаполка «Нормандия-Неман»

Сейчас читают

«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
Глюкоза и ее муж оригинально прокомментировали слухи о разводе
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги