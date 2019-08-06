Петербург остается лидером среди городов РФ по числу психических заболеваний

В Питере пить? А вот и нет. Москва стала лидером по количеству пациентов с алкогольной зависимостью. И это данные Минздрава. Только за прошлый год в столице поставили на учет около трех тысяч человек. Плюс почти столько же — в Московской области.
А вот Северная столица второй год лидирует по числу психических заболеваний. Еще бы! Город Достоевского, построенный на болотах, с его бесконечными дождями и свинцовыми тучами, которые буквально давят петербуржцев. Оказалось, все это не при чем.
Как правило, разного рода душевные расстройства выявляются у человека, когда этот человек сам, своими ногами, приходит к психиатру и говорит о своих проблемах. Но ведь к таким врачам в России, ходить не принято — «клеймо ж на всю жизнь». Так что повод для оптимизма все-таки есть — психические заболевания петербуржцев находятся под контролем врачей.
Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.
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