Видео испытаний Пентагоном запрещенной ДРСМД ракеты

Пентагон распространил видео проведения испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета. Испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас вблизи побережья Калифорнии.

ДРСМД являлся гарантом международной безопасности на протяжении почти 30 лет. Документом запрещались ракеты дальностью от 500 до 5 500 километров.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения.

Российский лидер Владимир Путин ответил на действия властей США зеркально. При этом он отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.

Договор прекратил свое существование 2 августа 2019 года. В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД».