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  4. «Круче Волочковой!»: Лобода села на шпагат — фото

«Круче Волочковой!»: Лобода села на шпагат — фото

, 23:30 Фото 143

Звезда продемонстрировала великолепную растяжку в парке на лужайке.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода покорила сеть своей великолепной растяжкой. Сидя на траве, звезда в мини-шортах и коротком топе выполнила шпагат, который, по мнению пользователей, ничуть не уступает гимнастическим упражнениям Анастасии Волочковой. Более того, судя по комментариям подписчиков, фигура певицы их привлекает куда больше, чем формы бывшей прима-балерины Большого театра.

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Всего за час после публикации пост украинской артистки набрал более 40 тысяч лайков. Едва сдерживая эмоции, фанаты признавались в любви Лободе и просили теледиву почаще радовать публику акробатическими трюками.

Instagram @lobodaofficial

«Круче Волочковой!»

«Идеальный шпагат! Красавица»;

«Почаще бы так!»

«А поперечный шпагат умеете? Желаю увидеть!»

«Волочкова отдыхает», — отметили фолловеры.

Не обошлось и без комплиментов фигуре. Пока мужская часть пользователей писала хвалебная оды телосложению светской львицы, женская — не могла скрыть своей зависти.

«Света! Ну, это же невозможно… вот это форма! Восхищаюсь!»

«Восхитительная, грациозная!»

«Ты огонь!»

«Вау, какая фигура, фигура и шпагат», — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода станцевала на столе в ресторане в Монте-Карло.

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