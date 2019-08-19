Поклонники Ким Кардашьян нашли шестой палец на ноге у американской суперзвезды.
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Обладательница 146-миллионной армии подписчиков опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей сестрой Кайли Дженнер в необычных нарядах с оголенными ногами.
Ким анонсировала презентацию новых ароматов своей парфюмерной линейки. Однако огромное количество комментариев были посвящены шестому пальцу на стопе Кардашьян.
«У Ким шесть пальцев на ноге? Какого черта?»;
«Шестипалая Ким»;
«Кайли❤️, а у Ким шесть пальцев😖»;
«Я пересчитал несколько раз, чтобы убедиться, что я не тупой, но у Ким шесть пальцев на ноге!».
Были и те, кто обратил внимание, что младшая из сестер полнее старшей.
«Кто-нибудь видит, что Кайли толще Ким?».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Кардашьян поздравила сестру с днем рождения.