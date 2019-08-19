Поклонники Ким Кардашьян нашли шестой палец на ноге у американской суперзвезды.

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Обладательница 146-миллионной армии подписчиков опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей сестрой Кайли Дженнер в необычных нарядах с оголенными ногами.

Instagram @kimkardashian

Ким анонсировала презентацию новых ароматов своей парфюмерной линейки. Однако огромное количество комментариев были посвящены шестому пальцу на стопе Кардашьян.

«У Ким шесть пальцев на ноге? Какого черта?»;

«Шестипалая Ким»;

«Кайли❤️, а у Ким шесть пальцев😖»;

«Я пересчитал несколько раз, чтобы убедиться, что я не тупой, но у Ким шесть пальцев на ноге!».

Instagram @kimkardashian

Были и те, кто обратил внимание, что младшая из сестер полнее старшей.

«Кто-нибудь видит, что Кайли толще Ким?».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Кардашьян поздравила сестру с днем рождения.