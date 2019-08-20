  1. Пятый канал
  4. Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?

Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?

, 6:56 Фото 361

Поклонники певицы полагают, что сейчас она живет не одна, а с музыкантом Егором Глебом.

Фото : Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак наконец-то пережила тяжелый разрыв с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу и переехала к новому возлюбленному — музыканту Егору Глебу. Такой вывод поклонники артистки сделали после ее заявления о том, что теперь она каждый раз спешит домой, чтобы встретить рассвет с любимым, пишет 7days.ru.

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет нужно с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — высказалась однажды Лорак.

Instagram @anilorak

Информация о новом романе певицы появилась этим летом. Егору Глебу 26 лет, он также занимается музыкой. Однако некоторые фанаты Ани Лорак часто высказывают мнение о том, что артистка нашла мужчину «не под стать себе». Лорак, в свою очередь, старается это не комментировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи обвинили певицу в неестественности.

Читайте также

+14° Днём +22°
Ночью +13°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

7:40
Бывшая девушка принца Гарри собралась замуж — фото
7:29
Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать
7:18
Названы четыре вещи, делающие человека счастливым
7:07
В Пензенской области нашли бутылку с посланием Наталье Орейро, что было дальше?
6:56
Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?
6:43
Лайфхак: как быстро очистить болгарский перец от семян — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
«Никаких диет!»: Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева рассказала, как похудела на 60 килограммов
«Счастливчик!»: Юзеры позавидовали Меладзе после откровенного фото Брежневой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги