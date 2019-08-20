Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?

Певица Ани Лорак наконец-то пережила тяжелый разрыв с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу и переехала к новому возлюбленному — музыканту Егору Глебу. Такой вывод поклонники артистки сделали после ее заявления о том, что теперь она каждый раз спешит домой, чтобы встретить рассвет с любимым, пишет 7days.ru.

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет нужно с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — высказалась однажды Лорак.

Instagram @anilorak

Информация о новом романе певицы появилась этим летом. Егору Глебу 26 лет, он также занимается музыкой. Однако некоторые фанаты Ани Лорак часто высказывают мнение о том, что артистка нашла мужчину «не под стать себе». Лорак, в свою очередь, старается это не комментировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи обвинили певицу в неестественности.