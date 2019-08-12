«Потеряла свое лицо»: Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественности

Украинская певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, поделилась с подписчиками новой фотографией. Артистка с макияжем «smoky eyes» позирует в черном кимоно.
«Жизнь — сцена. Сцена — жизнь», — подписала снимок звезда.
Однако фанаты раскритиковали Ани Лорак, обвинив 40-летнюю знаменитость в неестественности. Поклонники считают, что певица стала похожа на куклу из-за излишней любви к фотошопу, пишет «Экономика сегодня».
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Теперь, по мнению пользователей, артистка лишена индивидуальности:
«Ани Лорак, уже не та… Сейчас она другая. Нет той искренности, изящества, индивидуальности… Сейчас это копия…»
«Нафига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится»;
«Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?»
«От прежней Ани Лорак ничего, кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц», — высказались фолловеры.
Однако нашлись те, кому внешность Ани Лорак пришлась по душе. Истинные фанаты оставили комплименты звезде.
«Вы безумно красивая, вам очень идет макияж и прическа, не могу оторвать глаз, хотя, и без макияжа вы нереальная!»
«Такая красивая! Взгляд в самую душу и этот макияж безумно идет вам!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак повторила джинсовый образ вслед за Мариной Юдашкиной.