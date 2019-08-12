«Потеряла свое лицо»: Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественности

Теперь, по мнению пользователей, артистка лишена индивидуальности:

«Ани Лорак, уже не та… Сейчас она другая. Нет той искренности, изящества, индивидуальности… Сейчас это копия…»

«Нафига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится»;

«Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?»

«От прежней Ани Лорак ничего, кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц», — высказались фолловеры.

Однако нашлись те, кому внешность Ани Лорак пришлась по душе. Истинные фанаты оставили комплименты звезде.

«Вы безумно красивая, вам очень идет макияж и прическа, не могу оторвать глаз, хотя, и без макияжа вы нереальная!»

«Такая красивая! Взгляд в самую душу и этот макияж безумно идет вам!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак повторила джинсовый образ вслед за Мариной Юдашкиной.