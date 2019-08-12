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«Потеряла свое лицо»: Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественности

, 13:53 Фото 212

Фанаты считают, что певица лишилась индивидуальности и «слилась с массой гламурных девиц».

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Фото, видео : Instagram @anilorak

Украинская певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, поделилась с подписчиками новой фотографией. Артистка с макияжем «smoky eyes» позирует в черном кимоно.

«Жизнь — сцена. Сцена — жизнь», — подписала снимок звезда.

Однако фанаты раскритиковали Ани Лорак, обвинив 40-летнюю знаменитость в неестественности. Поклонники считают, что певица стала похожа на куклу из-за излишней любви к фотошопу, пишет «Экономика сегодня».

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Instagram @anilorak

Теперь, по мнению пользователей, артистка лишена индивидуальности:

«Ани Лорак, уже не та… Сейчас она другая. Нет той искренности, изящества, индивидуальности… Сейчас это копия…»

«Нафига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится»;

«Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?»

«От прежней Ани Лорак ничего, кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц», — высказались фолловеры.

Однако нашлись те, кому внешность Ани Лорак пришлась по душе. Истинные фанаты оставили комплименты звезде.

«Вы безумно красивая, вам очень идет макияж и прическа, не могу оторвать глаз, хотя, и без макияжа вы нереальная!»

«Такая красивая! Взгляд в самую душу и этот макияж безумно идет вам!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак повторила джинсовый образ вслед за Мариной Юдашкиной.

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