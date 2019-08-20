Неатомная подлодка «Петропавловск-Камчатский» совершила первое погружение

Новейшая неатомная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» совершила свое первое погружение в Санкт-Петербурге.

Об успешных заводских ходовых испытаниях дизель-электрической субмарины проекта 636.3 «Варшавянка» на «Адмиралтейских верфях» доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову. В их рамках субмарина вышла в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга.

«Петропавловск-Камчатский» был заложен в 2017 году, спуск на воду состоялся летом 2019 года. Подлодка стала первой в серии строящихся неатомных подводных кораблей для Тихоокеанского флота. К 2022 году должны быть построены еще шесть субмарин данного типа.

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