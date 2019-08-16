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Минобороны показало испытания беспилотного «Охотника» в паре с истребителем

, 14:54 Видео 117

Ведомство опубликовало расширенное видео, на котором видны возможности боевого беспилотного авиакомплекса.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ

Минобороны России показало испытания боевого беспилотного авиакомплекса «Охотник» в паре с истребителем Су-30СМ. Кадры появились на официальном YouTube-канале военного ведомства в пятницу, 16 августа.

Известно, что испытания проводятся на одном из аэродромов Минобороны, которые включают в себя проверку поведения «Охотника» на различных режимах полета. 

Так на примере с истребителем показаны полет параллельными курсами, и что самое сложное - на одной скорости и высоте. Это необходимо, чтобы проверить насколько параметры и работа систем беспилотника схожи или соответствуют параметрам уже проверенного и отработанного самолета. Так же на кадрах видно, что пилот истребителя повторяет некоторые действия беспилотника

Беспилотник создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий, что делает его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. 

Кроме того, аппарат оснащен комплексом оптико-электронной и радиотехнической разведки. Первые испытания беспилотника прошли в начале августа.  

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО сочли небезопасным маневр сопровождавшего самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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