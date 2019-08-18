Первая субмарина серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота — дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» — вышла на заводские испытания в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, во время ходовых испытаний будет проверена работа ряда корабельных систем, включая связь и гидроакустику. «Петропавловск-Камчатский» построен в Санкт-Петербурге в рамках улучшенного проекта 636.3 «Варшавянка». К 2022 году должны быть построены еще шесть субмарин данного типа. Переданные ранее Черноморскому флоту подлодки проекта показали на практике свою надежность и эффективность, отмечают в Минобороны.

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