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Новая российская подлодка вышла в море на испытания — фото

, 15:30 Фото 50

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» является первой субмариной серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ

Первая субмарина серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота — дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» — вышла на заводские испытания в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, во время ходовых испытаний будет проверена работа ряда корабельных систем, включая связь и гидроакустику. «Петропавловск-Камчатский» построен в Санкт-Петербурге в рамках улучшенного проекта 636.3 «Варшавянка». К 2022 году должны быть построены еще шесть субмарин данного типа. Переданные ранее Черноморскому флоту подлодки проекта показали на практике свою надежность и эффективность, отмечают в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых смертоносных кораблях Черноморского флота по версии The National Interest.

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