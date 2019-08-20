Актеров серии фильмов о Гарри Поттере Тома Фелтона и Эмму Уотсон фанаты подозревают в романтических отношениях. Слухи о романе породила опубликованная актером в социальных сетях совместная фотография с Уотсон. На снимке актеры вместе сидят на диване, Фелтон учит Эмму игре на гитаре.

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«Быстро учится», —подписал фото актер.

Instagram @t22felton

Фанаты «Гарри Поттера» высказали предположения, что между 31-летним Фелтоном и 29-летней Уотсон есть искра. Поклонники стали писать комментарии в стиле «Драмиона», образованном из имен Драко и Гермионы.

Пользователи признались, что целых пятнадцать лет ждали, когда уже у актеров завяжутся отношения. Однако ни Эмма Уотсон, ни Том Фелтон пока не прокомментировали слухи.

Ранее 5-tv.ru показал, как сегодня выглядят актеры «Гарри Поттера». Серия фильмов о волшебнике принесла мировую популярность не только создателю кинокартины, но и звездам, исполнившим в ленте главные роли.