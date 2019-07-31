День рождения «Гарри Поттера»: Как сегодня выглядят актеры фантастической саги

Фанаты всемирно известной фантастической саги в среду, 31 июля, отмечают день рождения Гарри Поттера. Именно в этот день, согласно сюжету, родился сам волшебник и писательница Джоан Роулинг, прославившаяся серией книг о жизни в Хогвартсе.

Первый фильм о приключения мальчика-мага вышел еще в 2001 году. С этого момента актеры кинокартины сильно изменились. Одни решили продолжить сценическую карьеру, другие, напротив, ушли из кино на пике своей популярности. 5-tv.ru выяснил, чем сейчас занимаются звезды «Гарри Поттера».

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Дэниел Рэдклифф

imago stock&people, Lev Radin / www.globallookpress.com

Карьера Дэниела Рэдклиффа после роли Гарри Поттера пошла на взлет. В 2009 году звезду занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого высокооплачиваемого актера десятилетия, в 2015 году он получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

Предложения сняться в фильмах всемирно известных режиссеров поступают артисту и по сей день. Зрители увидели своего кумира в таких кинокартинах как «Виктор Франкенштейн», «Иллюзии обмана-2», «Джунгли», «Человек — швейцарский нож». Причем каждая роль Рэдклиффа — особенная. От фильма к фильму он меняет свои амплуа и предстает в совершенно неожиданных образах.

Эмма Уотсон

Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, imago stock&people / www.globallookpress.com

Еще одна звезда, которую после съемок в «Гарри Поттере» сразу стали узнавать на улицах — Эмма Уотсон. Роль Гермионы Грейнджер ей принесла мировую популярность и звание одной из самых высокооплачиваемых актрис десятилетия.

После исполнения роли лучшей волшебника Уотсон посчастливилось сыграть в фильмах у таких талантливых режиссеров, как Даррен Аронофски и София Кополла, а кинокартины «Хорошо быть тихоней» и «Красавица и чудовище», где актриса сыграла главную роль, стали одними из лучших в ее карьере.

Актриса попробовала себя и на модном поприще: сейчас она часто принимает участие в съемках для модных журналах. Кроме того, она стала лицом многих известных косметических компаний.

Руперт Гринт

KPA, AdMedia / www.globallookpress.com

Все помнят Руперта Гринта по роли лучшего друга Гарри Поттера — неловкого Рона Уизли, который вечно попадает в неприятности. Роль в фантастической саге принесла актеру мировую известность, однако после окончания съемок приключенческой кинокартины, он перестал играть в популярных фильмах.

Сейчас звезда пробует себя в других сферах: снимается в клипах, передачах, занимается благотворительностью.

Том Фелтон

KPA, Armando Gallo / www.globallookpress.com

Актер Том Фелтон, прославившейся ролью заносчивого парня Драко Малфоя, в жизни далек от своего сценического персонажа. Если героя чужды какие-либо проявления сострадания к людям, то артист, напротив, чересчур сентиментален и не скрывает, что пересматривает «Дневник памяти».

Он снимается в кино, работает в модной индустрии и даже занимается музыкой. Звезда уже выпустил два сольных альбома и старается активно продвигать свою музыкальную группу на просторах в сети.

Интересные факты о «Гарри Поттере»

Книга «Гарри Поттер и Философский Камень» была отклонена 12 раз прежде, чем Bloomsbury купила права на нее.

В первый день выхода книги «Гарри Поттер и Дары Смерти» было продано 11 миллионов экземпляров.

На момент окончания съемок первой кинокартины о волшебнике Дэниэлу Рэдклиффу было 11 лет, Руперту Гринту — 12, а Эмме Уутсон — 10.

Хогвартс строили специально для съемок 40 человек 7 месяцев.

Визитная карточка Гарри Поттера — круглые очки. Всего за время съемок он «сносил» 160 пар.

На съемках поцелуя Гермионы и Гарри Руперта Гринта выгнали с площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лорд Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», был замечен на прогулочном катере в Санкт-Петербурге.