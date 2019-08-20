Российская актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками радостным событием в своей семье.

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Звезда сериала «Универ» трогательно поздравила младшую дочь Марию с первым днем рождения. Артистка опубликовала серию фотографий из роддома.

«Ровно год назад в 8 утра у меня родилась моя младшенькая, наша Машуля❤️😍», — подписала снимки Анна.

Кинозвезда извинилась перед подписчиками за то, что до сих пор не познакомила их со своей наследницей.

«Вы уж извините, что мы до сих пор не познакомили Машеньку с вами! Во всем виноват цвет ее кожи», — пошутила Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Актриса поблагодарила мужа Артура Волкова за непосредственное участие в родах младшей дочери:

«Нам понравилось, это незабываемо 👌🏻».

К многочисленным поздравлениям присоединились звезды российского шоу-бизнеса — Наталья Рудова и Юлия Паршута.

Анна Хилькевич и Артур Волков также воспитывают дочь Арианну, которая родилась в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жене Стаса Михайлова, которая поделилась фотографией красавицы-дочери от первого брака.