Жена Стаса Михайлова показала фото 20-летней красавицы-дочери от первого брака

Жена музыканта Стаса Михайлова поделилась фото взрослой дочери в Instagram. Девушка родилась в браке Инны и футболиста Андрея Канчелькиса, который играл за «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro.

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«Мамина Ева», — так подписала снимок Инна. Нельзя не обратить внимание, что мама и дочь похожи как две капли воды.

Instagram @inamikhaylova

От брака Инны с футболистом также есть сын Андрей. Семью построить со спортсменом не вышло, но теперь она счастлива в браке с известным музыкантом, которому подарила двух прекрасных дочерей — Иванну и Марию.

Недавно Инна Михайлова трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения, опубликовав фото девочки в Instagram. Иванне исполнилось десять лет и это ее первый серьезный юбилей. По словам Михайловой, ее дочь очень скромная, добрая, нежная и умная девочка. Она очень заботливая и любящая, и всегда тепло относится к младшей сестренке Маше.

Иванна Михайлова. Instagram @inamikhaylova

Ранее Стас Михайлов прокомментировал слухи о пластических операциях.