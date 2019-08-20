Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и даже делится некоторыми секретами. Так, на своей странице в Instagram Райдос рассказала подписчикам о том, какими способностями наделены люди в зависимости от цвета их глаз.

Самыми мистическими оказались глаза черного цвета — их обладатели имеют врожденные экстрасенсорные способности и могут видеть знаки судьбы. Петербургская ведьма советует людям с черными глазами сделать упор на духовное развитие, чтобы раскрыть в себе «тонкие способности».

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Instagram @viktoriaraidos

Голубоглазые люди тоже имеют особенную связь с «тонким миром». В частности, это проявляется в способности безошибочно чувствовать черты характера других людей и даже предугадывать их действия. Однако этот талант имеет и обратную сторону — голубоглазому человеку легко сглазить кого-то, причем нередко это происходит неосознанно и случайно. Виктория советует таким людям быть аккуратными в словах, которые они произносят.

Серые глаза говорят о природной способности человека к психологии. Сероглазым легко удается распознать и почувствовать эмоции других людей, поэтому им несложно оказать помощь и поддержать окружающих. Если развивать в себе этот талант и продолжать оказывать людям эмоциональную помощь, со временем можно научиться лечить физические заболевания, сообщает Райдос.

Зеленый цвет глаз говорит о сильно развитой интуиции. По словам экстрасенса, эту способность игнорировать не стоит — зеленоглазым стоит как можно чаще доверяться своему шестому чувству. К таким людям часто приходят за советом, потому что все их рекомендации оказываются эффективными и помогают достичь цели.

Даром убеждения владеют люди с карим цветом глаз. Кроме того, кареглазые с легкостью могут забрать чужую энергию. Райдос предупреждает: не стоит увлекаться и злоупотреблять этими талантами. Виктория подчеркивает, что каждый раз, убеждая кого-то, люди с этим даром должны исходить только из лучших побуждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезду «Битвы экстрасенсов» Мерилин Керро недовольная клиентка обвинила в обмане.