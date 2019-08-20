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СК РФ завершил расследование по ряду дел о массовых беспорядках в Москве

, 18:10 14

Материалы по ряду уголовных дел, связанных с несанкционированными акциями, переданы в суд.

Фото : © РИА Новости/ Александр Вильф

Следственный комитет завершил расследование по ряду дел о массовых беспорядках в Москве. Информация об этом появилась на сайте ведомства во вторник, 20 августа.

Как сообщают представители СК РФ, завершено расследование в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, обвиняемых в применении насилия по отношению к представителям власти.

По версии следствия, в ходе несанкционированного мероприятия 27 июля они «применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие». Материалы уголовных дел, возбужденных в отношении Беглеца, Жукова и Коваленко были выделены в отдельное производство и направлены в суд.

Также в суд направлены уголовные дела, которые возбуждены в отношении Владислава Синицы и Константина Котова. Синицу обвиняют в нарушении пункта «а» части 2 статьи 282 УК РФ — публичном разжигании ненависти либо вражды в отношении группы лиц с угрозой применения насилия. На Котова заведено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве — Сергей Фомин — объявлен в розыск.

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